2 parça değişen var diye biliyordu! Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı

2 parça değişen var diye biliyordu! Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
2 parça değişen var diye biliyordu! Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da otomobil almak isteyen A.S., 2 parça değişenli olarak bildiği 1996 model aracı ekspertize götürdü. Yapılan kontrollerde otomobilin 7 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen A.S. isimli şahıs, 1996 model bir aracı beğendi. Araç sahibinin 2 parça değişen olduğunu ve ekspertiz raporunun bulunduğunu belirtmesine rağmen A.S. aracı kontrol ettirmek istedi.

ARACI İADE ETTİ

Ekspertizde yapılan kontrollerin ardından hazırlanan raporda aracın, ön, arka, tavan ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu tespit edildi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

2 parça değişen var diye biliyordu! Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

Son zamanlarda artan araç birleştirme olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"ALMAKTAN VAZGEÇTİLER"

"Bir aracı 2 değişen diye getirdiler ama araçtaki değişen parçalara da hepsine sök tak değişme işlemi yapılmış, bu parçalardan 5 parçasına da sök tak yazılmış rapora. Biz bu aracı incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeler olduğunu diğer parçaların da hepsinin çıkma yapılarak değişim olduğunu belirledik ve toplama araç olduğunu parçaların ise farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik. Bunları da alıcı ve satıcıya tek tek gösterdik, ikna oldular. Bu aracı alacaklar almaktan vazgeçti, bize teşekkürlerini bildirdi"

2 parça değişen var diye biliyordu! Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

"ÖNÜNÜZE GELEN HER EKSPERTİZ İYİ DEĞİLDİR"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda da bulunan Uysal, "Her şehirde bir tane mutlaka iyi bir usta vardır. Bu ustalarımızı arayın tavsiyelerinde bulunuyoruz herkese. Allah düzgün insanlarla karşılaştırsın. Allah helal lokma yemeyi nasip etsin. Bu iş kul hakkıdır. Ona göre herkes düzgün usta çalıştırsın. Araç alacak vatandaşlarımız aracı almadan önce ekspertize mutlaka aracınızı gösterin. Ekspertizlerin yorumlarına bakarak internet yorumlarına bakarak ekspertizlerin puanlarına bakarak iyi mi, kötü mü değerlendirmesini yaparak gitsinler. Önünüze gelen her ekspertiz iyi değildir. Kurumsal olmuş, olmamış hiçbir şey fark etmez. Usta iyiyse ekspertiz iyidir. Usta kötüyse istediğiniz kadar hangi firmanın adı altında çalışırsa çalışsın bu doğru bir şey değil ve yanlış yapmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

 

