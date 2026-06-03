İhlas Haber Ajansı
3 aydır maaş yok! Edirne'deki eylem büyüdü, işler patronun kapısına yürüdü
Edirne’de yaklaşık üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren madenciler, firma sahibinin Tekirdağ’daki ofisine yürümek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermediği yürüyüşte zaman zaman gerginlik yaşanırken, işçiler haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Özetle Dinle3 aydır maaş yok! Edirne'deki eylem büyüdü, işler ...
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3. Sayfa 2 dk önce
Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde haklarını almak için direnişte olan işçiler, Tekirdağ'da maaşlarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
- İşçiler, direnişlerinin 15. gününde Kiremitçiler Grup ofisine yürümek üzere toplandı.
- Güvenlik güçleri tarafından durdurulan işçilerin yürüyüşüne izin verilmedi.
- Yaklaşık 3 aydır ücretlerini alamayan işçiler, alacaklarının ödenmesini talep ediyor.
- İşçiler, haklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
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Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde haklarını almak için eylemlerini sürdüren işçiler, direnişlerinin 15'inci gününde Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kiremitçiler Grup ofisine yürümek üzere Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri'nde toplandı.
ORTALIK KARIŞTI
Yürüyüşe başlayan işçiler, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. İşçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, yürüyüşün sürdürülmesine izin verilmediği öğrenildi.
3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR
Tekirdağ merkezde de yürüyüş yapan işçiler, yaklaşık 3 aydır ücretlerini alamadıkları belirtilerek alacaklarının ödenmesi talep edildi. Madenciler, haklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.
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