Edirne’de yaklaşık üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren madenciler, firma sahibinin Tekirdağ’daki ofisine yürümek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermediği yürüyüşte zaman zaman gerginlik yaşanırken, işçiler haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde haklarını almak için eylemlerini sürdüren işçiler, direnişlerinin 15'inci gününde Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kiremitçiler Grup ofisine yürümek üzere Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri'nde toplandı.

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ORTALIK KARIŞTI

Yürüyüşe başlayan işçiler, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. İşçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, yürüyüşün sürdürülmesine izin verilmediği öğrenildi.



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3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Tekirdağ merkezde de yürüyüş yapan işçiler, yaklaşık 3 aydır ücretlerini alamadıkları belirtilerek alacaklarının ödenmesi talep edildi. Madenciler, haklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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