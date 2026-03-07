3 çocuğunun anasını iple boğdu! İlk sözleri 'hatırlamıyorum' oldu
Adana’da 3 çocuk annesi kadın, eşiyle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Karısını iple boğarak öldüren koca, 112’yi arayıp kendini ihbar ederken ifadesinde “Hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım” dedi.
- Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi.
- Naim A. (53) adlı şüpheli, bir süredir aile içi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Nesrin A.'yı (48) iple boğarak öldürdü.
- Şüpheli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karısını öldürdüğünü ihbar etti.
- Gözaltına alınan Naim A., emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu ve cinnet getirdiğini söyledi.
- Adliyeye sevk edilen Naim A., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kızları olan Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti bir süredir aile içi sebeplerden dolayı tartışma yaşıyordu.
ÖNCE DÖVDÜ SONRA BOĞDU
Son tartışmalarında birbirine küfür eden çift arasında kavga çıktı. Öfkeli adam önce darp ettiği karısını sonra iple boğdu.
"KARIMI ÖLDÜRDÜM"
Ardından ise 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak "Karımı öldürdüm" diye kendisini ihbar etti. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nesrin A.'ın öldüğü belirledi. Naim A. ise Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.'ın Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.
"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM, PİŞMANIM"
Emniyetteki sorgusunda Naim A., "Kavga sırasında ittim yere düştü. Sonrasında cinnet getirdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.