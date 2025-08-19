Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti

3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 yaşındaki Asaf&#039;tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da 3 yaşındaki Asaf Şahbaz, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan Asaf'tan 7 gün sonra acı haber geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti - 1. Resim

7 GÜN SONRA ACI HABER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve evladı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Şahbaz’ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç - 3. SayfaKüçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunçErzincan'da feci olay! Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam öldü - 3. SayfaDevrilen ağacın altında kalan yaşlı adam öldüBakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi - 3. Sayfaİstanbul’da operasyon! 305 kilogram madde ele geçirildiKayseri'de dehşet! Alkol masasındaki kavga kurşun yağmuruyla sona erdi - 3. SayfaAlkol masasındaki kavga kurşun yağmuruyla sona erdiGümüşhane'de çobanın yaktığı ateş ormanı kül etti! Ekipler 7 saatte söndürebildi - 3. SayfaÇobanın yaktığı ateş ormanı kül etti!Erzincan'da rafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında - 3. SayfaRafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...