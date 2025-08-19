3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

7 GÜN SONRA ACI HABER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve evladı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Şahbaz’ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.