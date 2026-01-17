İstanbul'da park halindeki otomobile otomatik silahla saldırıp 25 yaşındaki Berk Tunçel'i öldüren 3 zanlı yakalandı.

Önceki gün saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti.

40'A YAKIN KURŞUN İSABET ETTİ

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

40'a yakın kurşun isabet etmişti! Kanlı infazı gerçekleştiren 3 kişi yakalandı

3 ZANLI DA YAKALANDI

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası