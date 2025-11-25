Lösemi tedavisi gören 27 yaşındaki polis memuru İsa Azmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç yaşta vefatı büyük üzüntüye neden olan Azmaz’ın cenazesi, bugün Kadirli’nin Akköprü Köyü’nde toprağa verilecek.

Adana’nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görev yapan polis memuru İsa Azmaz, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

VEFAT ETTİ

27 yşaındaki polis memuru İsa Azmaz, bir süredir lösemi tanısıyla Yüreğir Başkent Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Azmaz, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 Yaşındaki genç memuru Kozan ilçe emniyet müdürlüğünde büyük üzüntüye neden oldu.

EVLİ VE ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve yeni bebeği olduğu öğrenilen Azmaz'ın cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Akköprü Köyü Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.



MELİN ÖZTÜRK

