Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 21 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Sarıçam Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

21 BİN LİTRE KAÇAK ALKOL BULUNDU

Evde 21 bin litre kaçak alkol ele geçiren ekipler, şüpheli T.T'yi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası