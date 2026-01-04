Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bağlı Çobanlar kavşağında meydana geldi. R.P. idaresindeki tır, M.T'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 6 YARALI VAR

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

