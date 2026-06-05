Eskişehir’in Çifteler ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda Ahmet Çalık’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Çalık’a önce araçla çarpıp ardından demir çubukla katleden şüpheli Yalçın Namal, mahkemede olayla ilgili savunmasını yaptı. Sanık mahkemede, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım" dedi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde Yalçın Namal, Ahmet Çalık'a, babasına ait otomobille çarpmış, akabinde de araçtan inerek, elindeki demir çubukla darp etmişti. Başına aldığı darbelerle yaralanan Ahmet Çalık, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık’ı demir çubukla katletmişti… Mahkemede hayret veren savunma: ‘Bana cinlerini musallat etti’

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunurken, şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ‘ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün Eskişehir Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Namal'ın yanı sıra öldürülen Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çalık ile çocukları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Ahmet Çalık’ı demir çubukla katletmişti… Mahkemede hayret veren savunma: ‘Bana cinlerini musallat etti’

"AHMET'İN BÜYÜ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Duruşmada, Ahmet Çalık'ın kendisine büyü yaptığını ve koyunlarının gözlerinin şiştiğini düşündüğünü, bu nedenle saldırdığını ifade eden sanık Namal, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Ahmet'in cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini düşünüyordum. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim” dedi.

Ahmet Çalık

“BANA CİNLERİNİ MUSALLAT ETTİĞİ İÇİN GEÇERKEN ÜRPERİYORDUM”

Savunmasının devamında ise “Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı" ifadelerine yer verdi.

Yalçın Namal

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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