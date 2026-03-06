Kara Maskeliler çetesi ile Daltonlar çetesinin ittifak içinde olduğu belirlendi. Kara Maskeliler iddianamesinde “Çökertildi sanılan çeteler farklı kollardan hortluyor” tespiti yer aldı.

GAMZE ERDOĞAN- Çökertilen yeni nesil çetelerden “Kara Maskeliler” suç örgütü iddianamesinde çetenin “Daltonlar” ile ittifak hâlinde hareket eden ve alt kadroda görev yapan bir kol olduğu tespitinde bulunulmuştu. Çetelerin ahtapot gibi şehirleri sardığı görüldü. İddianamede, diğer suç örgütü dosyalarında olduğu gibi dijital çağın imkânlarının kullanıldığı da belirtiliyor.

Sosyal medya üzerinden propaganda yapılarak Anadolu’dan gelen bazı gençlerin örgüte tetikçi olarak kazandırılmaya çalışıldığı tutanaklarda yer aldı. Şüphelilerin tehdit yoluyla ve ev ile iş yerlerini kurşunlatarak mağdurları sindirmeye çalıştıkları aktarıldı. Bununla birlikte silahlı suç örgütünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparak maddi kaynak sağladığının da tespit edildiği kaydedildi.

Ahtapot gibi sarmışlar! Maskeli çeteler ittifakı

Farklı isimler altında özellikle İstanbul genelinde faaliyet gösteren çetelerin, kendi aralarında “zula ev” olarak adlandırdıkları adreslerde suç faaliyetlerini gizleyerek yürüttükleri belirlendi. Örgütün suç faaliyetleri arasında uyuşturucu ticareti, tehdit, iş yeri kundaklama, yağma ve silah ticareti bulunuyor.

Ayrıca örgüt üyelerinin, gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı hatları ya da çeşitli uygulamaları kullanarak müştekileri aradıkları, örgüt adına tehditte bulunarak para talep ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları da iddianamede yer aldı. Bu yöntemle örgüt yöneticileri ve üyelerinin, yağma suretiyle maddi kazanç elde ettikleri de kaydedildi.

