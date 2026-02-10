Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde işten çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Erdoğan’ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Çelik köyünde ikamet eden İbrahim Erdoğan (30), akşam saatlerinde çalışmış olduğu iş yerinden eve gitmek için ayrıldı.

İŞTEN ÇIKTI, EVE DÖNMEDİ

Eve dönmeyen İbrahim Erdoğan'ın ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek kendisine ulaşmaya çalıştı. Kendisinden haber alınamayan İbrahim Erdoğan için kayıp ihbarında bulunuldu.

Kayıp ihbarının yapılmasının ardından İbrahim Erdoğan, jandarma ekiplerince her yerde aranmaya başlanıldı. İbrahim Erdoğan'ın yerini bilenlerin yada görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

