Eskişehir’de 1 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Kevser Akan, polis ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim bulundu. Küçük kızın sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edileceği bildirildi.

Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek için evinden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı.

“ANCA CESEDİMİ ALIRLAR” DİYE MESAJ ATMIŞTI

Kayıp kızın annesi Zekiye Akan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

SAĞ SALİM BULUNDU

Endişeli ailenin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ekiplerince küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Kayıp olarak aranan Akan'ın kısa süre önce kent merkezinde sağ salim şekilde bulunduğu öğrenildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

İfade için polis merkezine götürülen kızın, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edileceği bilgisi edinildi.

