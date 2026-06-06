Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan şahıs, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Müdahale sonucunda çocuk sağ olarak kurtarılırken, şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Olay Etimesgut ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir baba henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bir süre ikna çalışması gerçekleştirdi.

BABA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna olmayan şahıs özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur.

Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir."

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