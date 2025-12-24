Antalya’da babası ile tartışan bir kişi, babası ve yengesini tabanca ile vurarak yaraladı. Korkunç olay sonrasında kendisini eve kilitleyen kişi, yaklaşık 3 saat sonra polise giderek teslim oldu. Babası ve yengesini vuran kişinin, ağabeyinin de 5 gün önce 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı babası ve yengesini tabancayla vurarak ağır yaralayan ve kendini eve kilitleyen şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra silahıyla teslim oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde babası ile bitişik binada yaşayan 46 yaşındaki Hasan Ali Y. babası Ali Y. İle tartıştı. Hasan Ali Y., tartışma sonrasında babası ve yengesi Nora D.’yi tabanca ile vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini de içeri almayan Hasan Ali Y. evine geçerek, kendini kilitledi.

Antalya’da babası ve yengesini vuran şüpheli 3 saat sonra teslim oldu

3 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Oğlu tarafından vurulan Ali Y. ameliyata alınırken, yenge Nora D. De ameliyata alındı. İki yaralanın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Hasan Ali Y. ise 3 saat sonra teslim oldu.

AĞABEYİ 5 GÜN ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Manavgat Adliyesi'ne sevk edileceği bildirilen Hasan Ali Y.'nin ağabeyi Ömer Y.’nin de cuma günü Çakalderesi mevkiinde bulunan iş yerinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Hasan Ali Y.’nin vurduğu yengesi Nora D.’nin de ağabeyi Ömer Y.’nin eşi olduğu ortaya çıktı.

8 YIL ÖNCE BABASI BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan öğrenilen diğer bilgilere göre, babası ve yengesini vuran Hasan Ali Y.’nin 2017 yılında babası tarafından bıçaklandığı da belirtildi. Hasan Ali Y.'nin Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiği, inşaat işçiliği yaparak geçirdiği ortaya çıktı.

