Bandırma yolunda bir taksiye giren arı nedeniyle yaşanan panik kazaya neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Bandırma istikametine seyir halinde olan taksinin sürücüsü, aracın içerisine giren bir arı nedeniyle panik yaşadı. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen taksi, o sırada seyir halinde bulunan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arabaya giren arı kazaya sebep oldu! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Kazada yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Öte yandan kazaya karışan taksi sürücüsüne de adli işlemler kapsamında ev hapsi kararı verildi. Aracın içerisine giren bir arının neden olduğu değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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