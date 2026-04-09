Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, araçla kaçamayınca yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. 3.27 promil alkollü çıkan sürücüye birçok ihlalden dolayı 450 bin TL ceza kesildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, hem araçla hem de yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak yakayı ele verdi.

ARACINI BIRAKTI, YAYA OLARAK KAÇTI

Olay, Yıldızevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. yönetimindeki minibüs, polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayarak kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi’nde ekipler tarafından sıkıştırılan sürücü, bu kez aracını bırakarak yaya olarak kaçmayı denedi.

Kovalamaca, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak’ta sona erdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün yapılan kontrollerinde 3.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

YEDİĞİ CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Sürücüye “dur ihtarına uymama”, ikinci kez “alkollü araç kullanma”, “ehliyeti alınmış olmasına rağmen araç kullanma” ve diğer trafik ihlallerinden toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücünün belgeyi geri alma süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Öte yandan, minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.

