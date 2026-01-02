Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık’ta meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’i arama çalışmaları sürüyor. 145 kişilik ekip zorlu hava şartlarına rağmen üç gündür her yeri arıyor.

İlçeye bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde 3 çoban sürülerinin bir kısmı ile çığ altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çobanlardan Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün, Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ise dün ulaşıldı.

Artvinde çığ felaketi! Kayıp çobanı 145 kişi arıyor

KAYIP 3. ÇOBAN ARANIYOR

Kayıp olan 3. çoban Bülent Gezer için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Gece boyunca etkisini artıran yoğun tipi ve kar yağışı ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, iki gündür kullanılan yürüyüş güzergâhının kar ve tipi nedeniyle tamamen kapandığı öğrenildi.

KAR KALINLIĞI 1 METRE DAHA ARTTI

Ekiplerin, bölgeye ulaşım sağlanabilmesi için alternatif yol güzergâhları belirleme çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca tipi nedeniyle çığ alanındaki kar kalınlığının yaklaşık 1 metre daha arttığı belirtildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.



145 KİŞİLİK EKİP İLE ARANIYOR

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinden oluşan 145 personel katılıyor.

