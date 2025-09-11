ATM başında kurulan tuzak! Sahte dekontla dolandırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ATM'de işlem yapan G.C. ve A.B. isimli iki vatandaşın yanına yaklaşan 40 yaşındaki M.V.M., kendi hesabından para çekemediğini öne sürdü. Parayı mağdurların hesabına havale edeceğini belirten şüpheli, karşılığında nakit istedi.

Vatandaşlar şüphelinin ikna edici sözlerine güvenerek parayı teslim etti. Ancak M.V.M., sahte bir dekont gösterip hızla olay yerinden uzaklaştı.

GERÇEĞİ ANLAYINCA POLİSE GİTTİLER

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu hemen polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, M.V.M.’nin aynı yöntemle üç farklı kişiden toplam 6 bin lira aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.