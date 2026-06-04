Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galeride yangın çıktı. Değeri 50 milyon lirayı bulan 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 araç ağır, 2 araç da kısmen zarar gördü.

Saat 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde duran park halindeki araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sirayet etti.

Bakırköy'de 50 milyon liralık araçlar cayır cayır yandı!

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan 4 otomobil söndürüldü. 2 araçta ağır hasar oluştuğu, 2 otomobilin de kısmen zarar gördüğü tespit edildi.

Bakırköy'de 50 milyon liralık araçlar cayır cayır yandı!

50 MİLYONLUK KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu belirtildi.

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