Batman'da evlat dehşeti! 17 yaşındaki genç annesini ve ağabeyini öldürdü
Batman'da 17 yaşındaki şahıs, annesini ve ağabeyini öldürdü. Şüpheli olayın ardından gözaltına alındı. Cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği öğrenildi.
Manisa'da eşi dahil ailesinden 4 kişi öldüren cani Türkiye gündeminde yer alırken bir vahşet haberi de Batman'dan geldi.
Batman'da akşam saatlerinde 17 yaşındaki şahıs, annesi Aynur Karadaş (58) ile ağabeyi Dücane Karadaş’a (28) silahla ateş etti.
ANNE DE AĞABEY DE KURTARILAMADI
Saldırı sonucu ağır yaralanan Dücane Karadaş olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aynur Karadaş kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CİNAYETİN NEDENİ KAN DAVASI
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Dücane K'nin olay yerinde, Aynur K'nin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlk değerlendirmelere göre, olayın husumet, kan davasına dayandığı değerlendirilmektedir. Olayın faili olduğu belirlenen M.A.K. (17), emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan jandarma uygulama noktasında, içinde bulunduğu ticari araç içerisinde suç aleti olan ruhsatsız tabancayla yakalanmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."