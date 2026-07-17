Şanlıurfa'da sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşan 25 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren doktor tutuklandı.

Olay, Şanlıurfa'da 14 Temmuz'da özel bir hastanede yaşandı. 25 yaşındaki Edanur Yaman isimli kadın, bebeğini dünyaya getirmek için Op. Dr. M.Z.D. tarafından ameliyata alındı.

Genç kadın ameliyat sırasında fenalaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, DOKTOR TUTUKLANDI

Ölen kadının ailesinin şikayeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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