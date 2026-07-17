ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e yönelik İHA saldırılarının ardından Irak'taki vatandaşlarına en üst düzeyde dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ülkeye hiçbir nedenle seyahat edilmemesi yönündeki 4. seviye uyarısını yineleyen elçilik, terör, çatışma ve hava sahasının aniden kapatılabileceği risklerine karşı acil güvenlik uyarısı yayınladı.

Orta Doğu'da güvenlik endişeleri yeniden yükselirken, bölgedeki son gelişmeler uluslararası kamuoyunun dikkatini Irak'a çevirdi. Artan gerilim üzerine ABD yönetimi, vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, "15 Temmuz'da İran'a yakın grupların Erbil'e düzenlediği İHA saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından yerel medyayı takip etmeleri ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

HAVA SAHASI HER AN KAPANABİLİR

Seyahat güvenliğine ilişkin uyarıda ise ülkedeki hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği belirtilerek, yolcuların Erbil, Bağdat, Basra ve Süleymaniye havalimanlarına gitmeden önce havayolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Erbildeki saldırılar sonrası ABDden vatandaşlarına teyakkuzda olun çağrısı: Uçuşlar her an durabilir

4. SEVİYE SEYAHAT UYARISI HATIRLATILDI

Büyükelçilik ayrıca, Irak için geçerli olan 4. seviye seyahat uyarısını hatırlatarak, "Terör, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, iç karışıklıklar ve ABD hükümetinin vatandaşlarına acil yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak’a hiçbir nedenle seyahat etmeyin" çağrısını yineledi.

Erbildeki saldırılar sonrası ABDden vatandaşlarına teyakkuzda olun çağrısı: Uçuşlar her an durabilir

Açıklamada, bazı personel için zorunlu tahliye kararı uygulanmasına rağmen ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

ABD vatandaşlarının randevu ve konsolosluk hizmetleri için Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'na e-posta yoluyla ulaşabilecekleri belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası