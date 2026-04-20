Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde belediye garajında nöbet tutan çalışan silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis kaçan zanlının peşine düştü. Ölen şahsın kimliği de belli oldu, başkan Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. Belediye personeli Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Belediye garajında silahlı saldırı! Başkanın akrabası öldürüldü

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş hastane önünde toplandı. Polis ve jandarma komandolar, hastane çevresi ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği alanda inceleme yaparak delil topladı. Saldırının ardından kaçan zanlı İ.A.'nın yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Cinayetin işlenme sebebinin ise yürütülen tahkikatın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.



Öte yandan, ölen şahsın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

