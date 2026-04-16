Şanlıurfa’da lisedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 20’ye yükseldi
Şanlıurfa’da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 20’e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği, 9 yaralıdan 8'nin durumunun iyi olduğunu, bir öğrencinin ise hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
20 GÖZALTI
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 gün önce, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 yaşındaki öğrenci tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Korkunç saldırıda yaralanan 9 kişinin tedavileri sürerken, Şanlıurfa Valiliği soruşturmadaki son durum hakkında bilgi verdi.
BİR ÖĞRENİN DURUMU AĞIR
Saldırıda gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi. Yaralıların durumuyla ilgili de bilgi veren valilik, 9 yaralıdan 8'nin durumunun iyi olduğunu, bir öğrencinin ise hayati tehlikesi bulunduğunu duyurdu.
“ÖRGÜTSEL BAĞLANTI YOK”
Açıklamada "Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır" ifadeleri yer verilerek saldırının 'örgütsel bağlantısı bulunmadığı' belirtildi.
"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"
Valilik açıklamasında şöyle denildi:
Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır. Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen Bakanlık Müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8 yaralımızın sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmalar ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip edilmektedir.
“KALICI HASAR ENDİŞEMİZ VAR”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada “Yaralılarımızın sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber, olağan hayat süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var” demişti.
"BU OKULA SALDIRI OLACAK"
Saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ö.K'in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli mesajı ortaya çıkmıştı. Saldırganın mesajında "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar" yazdığı görülmüştü.