Sakarya’da yaşayan beş yaşındaki Ertuğrul İdacı, küçük yaşına rağmen motosiklet tutkusuyla dikkati çekiyor. Babasının “Kur’ân okumayı öğrenirsen istediğini alacağım” sözüyle dört yaşında kursa başlayan Ertuğrul, kısa sürede okumayı öğrenerek motosikletle tanıştı.

"TOPRAK AĞABEYİM GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Hafta sonları babasıyla boş alanlarda antrenman yapan minik sporcu, denge ve hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Ertuğrul “Kenan ağabey (Sofuoğlu) ve Toprak ağabeyi (Razgatlıoğlu) örnek alıyorum. Büyüyünce Toprak ağabeyim gibi olmak istiyorum” dedi.

Baba Ahmet İdacı ise “Oğlumun kapasitesinin uzmanlarca analiz edilerek doğru yönlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

