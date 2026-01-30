Beş yaşında hayalinin peşinde! Kur’ân’ı öğrenince motosiklete kavuştu
Sakarya’da beş yaşındaki Ertuğrul İdacı, küçük yaşına rağmen motosiklet tutkusuyla dikkat çekiyor.
5 yaşındaki Ertuğrul İdacı, babasının Kur'an öğrenme sözüyle motosiklet tutkusuna başlayarak Toprak Razgatlıoğlu gibi olmayı hedefliyor.
- 5 yaşındaki Ertuğrul İdacı, küçük yaşına rağmen motosiklet tutkusuyla öne çıkıyor.
- Motosiklete başlamak için babasının sözü üzerine 4 yaşında Kur'an okumayı öğrendi.
- Hafta sonları babasıyla antrenman yaparak denge ve hâkimiyetiyle dikkat çekiyor.
- Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek alarak, büyüyünce Toprak Razgatlıoğlu gibi olmak istiyor.
- Babası, oğlunun yeteneğinin uzmanlarca değerlendirilip doğru yönlendirilmesini talep ediyor.
Sakarya’da yaşayan beş yaşındaki Ertuğrul İdacı, küçük yaşına rağmen motosiklet tutkusuyla dikkati çekiyor. Babasının “Kur’ân okumayı öğrenirsen istediğini alacağım” sözüyle dört yaşında kursa başlayan Ertuğrul, kısa sürede okumayı öğrenerek motosikletle tanıştı.
"TOPRAK AĞABEYİM GİBİ OLMAK İSTİYORUM"
Hafta sonları babasıyla boş alanlarda antrenman yapan minik sporcu, denge ve hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Ertuğrul “Kenan ağabey (Sofuoğlu) ve Toprak ağabeyi (Razgatlıoğlu) örnek alıyorum. Büyüyünce Toprak ağabeyim gibi olmak istiyorum” dedi.
Baba Ahmet İdacı ise “Oğlumun kapasitesinin uzmanlarca analiz edilerek doğru yönlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.