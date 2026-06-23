Beyoğlu'nda yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında gergin anlar yaşandı. Motosikletlilerden biri, "Boksörüm, çeneni kırarım" diyerek sürücüyü tehdit ederken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir motosikletli, otomobil sürücüsünü tehdit etti.

Olay, 21 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen iki kişi, aracın yolu kapattığını öne sürerek sürücüye tepki gösterdi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, motosikletlilerden biri sürücüye yönelik tehditlerde bulundu. Şüpheli, "Boksörüm bak, vallahi o çeneni kırarım. Polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" ifadelerini kullandı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen tartışma bir süre daha devam etti. Motosikletli şahsın zaman zaman sürücünün üzerine yürümeye çalıştığı görüldü.

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TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Yaşanan gerginlik, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, çevredeki vatandaşların ise tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

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