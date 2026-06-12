Anadolu Ajansı
Bilecik'te çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çelik üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçinin yaralandığı bildirildi.
Özetle DinleBilecik'te çelik fabrikasında patlama! Yaralılar v...
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3. Sayfa 1 dk önce
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çelik fabrikasının kazan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve 3 işçi yaralandı.
- Patlama, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çelik fabrikasının kazan bölümünde oldu.
- İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Patlamada 3 işçi yaralandı.
- Yaralı işçilerden ikisi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik fabrikasının kazan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 İŞÇİ YARALANDI
Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürülürken, diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
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