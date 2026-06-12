Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çelik üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçinin yaralandığı bildirildi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik fabrikasının kazan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bilecik'te çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürülürken, diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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