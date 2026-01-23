İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü polis noktasına çarptı: 4 memur yaralandı
Bitlis'te seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarptı. Meydana gelen kazada 4 polis yaralandı.
Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.
4 POLİS YARALANDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE NAKLEDİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
