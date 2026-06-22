Zonguldak'ta 50 yaşındaki sağlık çalışanı evinde ölünde bulundu. Burnunda kan izlerine rastlanan Fatih Ertürk’ün şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta 50 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Ertürk’e ulaşamayan mesai arkadaşları durumdan şüphelenerek, evine gitti.

Dışarıdan evin camından içeri bakan arkadaşları, Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi görevlisi Fatih Ertürk’ü hareketsiz bir pozisyonda yatarken gördü.

Burnunda kan izleri, evi dağılmış! Sağlık çalışanının şüpheli ölümüne soruşturma!

BURNUNDA KAN İZLERİ

İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ertürk’ün burnunda kan izlerine rastlanması ve evinin dağınık olması nedeniyle ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.

Burnunda kan izleri, evi dağılmış! Sağlık çalışanının şüpheli ölümüne soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ertürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin ve saatinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı, adli soruşturma devam ediyor.

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