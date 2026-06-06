Anadolu Ajansı
Bursa'da boya fabrikası alevlere teslim!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevlere müdahale ediyor.
Özetle DinleBursa'da boya fabrikası alevlere teslim!
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3. Sayfa az önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Yangın, Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi.
- Yangının nedeninin henüz belirlenmediği belirtildi.
- İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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