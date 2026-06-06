Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevlere müdahale ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da boya fabrikası alevlere teslim!

EKİPLER BÖLGEDE

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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