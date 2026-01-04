Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 62 yaşındaki Mehmet Gökdelen, Selimzade Mahallesi 2. Dereboyu Sokak'taki dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası