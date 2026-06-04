İhlas Haber Ajansı
Bursa'da hareketli gece! Mobilya dükkanının deposu küle döndü
Bursa'da bir mobilya dükkanının deposunda yangın çıktı. Alevler sebebiyle deponun yanında bulunan bina itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılırken, yangında dükkan ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu.
Özetle DinleBursa'da hareketli gece! Mobilya dükkanının deposu...
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3. Sayfa 1 dk önce
Bursa Osmangazi'de bir mobilya deposunda yangın çıktı.
- Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanının deposunda meydana geldi.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
- Deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
- Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Park halindeki bir otomobil ile depo kullanılamaz hale geldi.
- Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya dükkanının deposunda yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
KÜLE DÖNDÜ
Ayrıca, deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, park halinde bulunan bir otomobil ile depo, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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