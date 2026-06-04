Bursa'da bir mobilya dükkanının deposunda yangın çıktı. Alevler sebebiyle deponun yanında bulunan bina itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılırken, yangında dükkan ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya dükkanının deposunda yangın çıktı.

Bursa'da hareketli gece! Mobilya dükkanının deposu küle döndü

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Bursa'da hareketli gece! Mobilya dükkanının deposu küle döndü

KÜLE DÖNDÜ

Ayrıca, deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, park halinde bulunan bir otomobil ile depo, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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