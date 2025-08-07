Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

Çanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6'sı çocuk toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. 6'sı çocuk toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

