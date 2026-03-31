Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, CHP'li belediyeye ait Doğal Yaşam Alanı'nda, aç bırakılan köpeklerin birbirlerini yediği görüntüler infiale yol açtı. Hayvanseverlerin bölgeye giderek kayıt altına aldığı vahşet sonrası, hayvanların sağlıksız ve kirli koşullarda tutulduğu görüntülerle belgelenmiş oldu. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Bilecik Valiliği, ihmal iddialarına ilişkin geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlattı.

AÇLIKTAN TELEF OLAN KÖPEĞİ YEDİLER

Cennet Bahçesi Yaşam Derneği Başkanı Mert Tuncel, Bozüyük Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Alanı'na dün bir ziyaret yaptı. Ziyaret sırasında hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğu gördü. Bu esnada alanı daha iyi bir konumdan video çekmek için yüksek bir tepeye çıktığında adeta şok oldu. Bir köpeğin iddialara göre açlıktan öldüğü, diğer köpeklerin de onu yediğini gördü.

HAYVANSEVERLER TESİSE AKIN ETTİ

Olayı hemen cep telefonu kamarası ile kayda alarak sosyal medyadan paylaşım yapınca bütün hayvan dernekleri ayağa kalktı. Gece geç saatlerde Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerde hayvan dernekleri Doğal Yaşam Alanı'na akın etti.

"KÖPEKLER BİRBİRİNİ YİYORDU"

Barınağın içerisine girdiğinde berbat bir tabloyla karşılaştığını anlatan Mert Tuncel, "Köpeklerin birbirini yediğini gördüm. Belediye personelleri üstüme yürüdü, tehdit etti. Elimdeki görüntülere rağmen beni yalanladılar. Bu vahşetin üstünü örtmeye çalıştılar. ‘Hakkında soruşturma başlatacağız, şikayetçi olacağız' dediler. Ben de ‘şikâyetçi olun, ben buradaki vahşeti tüm Türkiye'ye duyuracağım' dedim." şeklinde konuştu.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"30 Mart 2026 Pazartesi günü, Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Söz konusu görüntüler üzerine, hayvanların bakım ve yaşam şartlarına ilişkin durum ilgili birimler tarafından hassasiyetle ele alınmaktadır. Hayvanların korunması, sağlıklı ve uygun şartlarda yaşamalarının temini hususu, kamu kurumlarımızın öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, ortaya çıkan durum tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup gerekli süreç titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştır."

