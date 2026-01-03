Van-Bahçesaray yoluna düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma yapan karayollarına ait iş makinesi şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu operatör hafif şekilde yaralandı.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. 3 gün önce Van-Çatak karayoluna düşen çığı temizlemek üzere bölgede çalışma yürüten Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111 Şube Şefliği Görentaş Bakımevi ekipleri, bölgede yoğun bir şekilde çalışma yapıyor.

İŞ MAKİNESİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Öğlen saatlerinde Çatak-Bahçesaray yol ayrımından yaklaşık 2 kilometre Bahçesaray yönüne düşen çığlığı temizlemek için bölgeye giden karayollarına ait greyderin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında operatör yaralandı.

Operatör bölgede bulunan meslektaşlarının müdahalesi sonucu ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi yapılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği ifade edildi.

