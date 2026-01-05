Çanakkale’de restorasyonla yeniden hayat bulan Seddülbahir Kalesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2026’ya aday gösterildi.

MURAT ÖZTEKİN - Çanakkale’deki Seddülbahir Kalesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne (European Museum of the Year Award 2026-EMYA) aday gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın restorasyon, koruma ve müzecilik çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırdığı kale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023’te ziyarete açılmıştı. Sosyal medyadan adaylığı duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde kapılarını açan kale, bugün tarih bilincini çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan güçlü bir kültür mekânı olarak öne çıkıyor. Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri hâline getirmeyi sürdürüyoruz."

