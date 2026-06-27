Denizli'de 2 yaşındaki kız çocuğu H.N., sulama havuzuna düştü. Bebeği hastaneye götürecek ambulansı takip etmek isteyen baba, geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşini de yaraladı. H.N. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Pınarönü Mahallesi'nde 2 yaşındaki kız çocuğu H.N., tarlada oynarken sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA İSTEMEDEN ANNEYİ YARALADI

Öte yandan, havuzdan çıkarılan kızını hastaneye yetiştirecek olan ambulansı takip etmek isteyen baba, aracıyla geri manevra yaptığı sırada eşine çarptı. Yaralanan anne, ilk müdahalesinin yapıldığı Kale Devlet Hastanesinden daha sonra Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası