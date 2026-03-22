Diyarbakır’da etkili olan yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Kocaköy ilçesinde derelerin taşması sonucu bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, Devegeçidi Barajı’nda kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

Diyarbakır’da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, kent genelinde hayatı zorlaştırdı. Yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde ciddi artış yaşandı, bazı bölgelerde yerleşim yerleri sular altında kaldı.

BİR MAHALLE SULAR ALTINDA

Kocaköy ilçesinde son 3 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle dereler taştı. Taşkınlar sonucu ilçeye bağlı Şerifoğulları Mahallesi sular altında kaldı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, su baskınlarından korunmak için yüksek noktalara çıkmak zorunda kaldı. Bazı ev ve tarım alanlarının zarar gördüğü öğrenilirken, ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililer, dere yatakları ve su kenarlarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Açıklamalarda, ani su yükselmelerine karşı tedbir alınması, riskli alanlardan uzak durulması ve resmi duyuruların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dereler taştı, mahalle sular altında! Barajdan su tahliyesi başladı

DEVEGEÇİDİ BARAJI'NDA SU TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Yetkililer, bu kapsamda Devegeçidi Barajı’nda dolusavak kapaklarını açarak kontrollü su tahliyesi başlattı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun yağışların baraj havzalarına ulaşan su miktarını artırdığı belirtilerek, gerekli durumlarda diğer barajlarda da benzer tahliye işlemlerinin yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara ulaşan su miktarında artış yaşanabilmekte, bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir. İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyesinin durumuna göre, gerekli görülmesi hâlinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir.

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

