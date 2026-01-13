Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir Kur'an kursu önünde düzenlenen silahlı saldırıda, çocuğunu kursa getiren bir kişi hayatını kaybetti, kursun güvenlik görevlisi ise yaralandı. Saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'a bina önünde bazı kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Acun ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç. (35) yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakırda feci olay: Kuran kursuna çocuğunu getirirken saldırıya uğradı

3 KİŞİ YAKALANDI

Polis, saldırının şüphelisi 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası