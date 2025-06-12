Doğal gaz kazısında el bombası çıktı! Uzman ekipler devreye girdi

Ardahan’ın Kaptanpaşa Mahallesi yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında yürütülen doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine kazı durduruldu ve olay emniyet birimlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.

İlgili Haber n11 resmen el değiştirdi! Yeni sahibi dev yatırımla geliyor

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.