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Doğal gaz kazısında el bombası çıktı! Uzman ekipler devreye girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Doğal gaz kazısında el bombası çıktı! Uzman ekipler devreye girdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan’da doğal gaz hattı kazısı sırasında işçilerin bulduğu el bombası paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Ardahan’ın Kaptanpaşa Mahallesi yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında yürütülen doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine kazı durduruldu ve olay emniyet birimlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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