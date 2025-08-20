Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Doğum günü partisi faciayla sona erdi! Nişanlı çiftin acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de bir otomobil aşırı hız sonucu ağaca çarptı. Feci kazada sürücü Sabri Tığlı ağır yaralanırken, nişanlı oldukları öğrenilen İbrahim Baran Tuncer ve Ezgi Elçin Ünal hayatını kaybetti. Genç çifti hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı'nda İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum günü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından kutlama yapıldı. Eğlencenin ardından nişanlı çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı otomobille eve doğru yola çıktı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Doğum günü partisi faciayla sona erdi! Nişanlı çiftin acı sonu - 1. Resim

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Doğum günü partisi faciayla sona erdi! Nişanlı çiftin acı sonu - 2. Resim

NİŞANLI ÇİFT ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Doğum günü partisi faciayla sona erdi! Nişanlı çiftin acı sonu - 3. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, alkollü doğum günü partisinden dönen nişanlı çiftin ölümüyle sonuçlanan kaza, bulvar üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı.

 

