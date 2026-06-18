Edirne'de korkutan yangın! Ekipler bölgede
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım arazileri ve ağaçlık alana sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
- Yangın, Sazlımalkoç köyünde hasadı tamamlanan bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
- Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.
- Yangının oluşturduğu yoğun duman, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesini bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi.
- Pehlivanköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazileri ve ağaçlık alana yayıldı.
Yangın, Sazlımalkoç köyünde hasadı tamamlanan bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR
Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, çevredeki alanları da tehdit etmeye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, köylüler de traktör ve su tankerleriyle çalışmalara katılarak söndürme faaliyetlerine destek verdi.
Yangının oluşturduğu yoğun duman, bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.