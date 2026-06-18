İstanbul Fatih'te Fatih Yavuz Sultan Selim Camii yakınlarında yer alan bir tamirhanede yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde tamirhanenin tamamını kapladı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

TGRT Haber ekranlarında yangına ilişkin bilgi veren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Davut Has, şunları söyledi:

Çevrede bulunan araçların da bu çıkan yangından dolayı zarar gördüğünü sizlere söyleyelim. Tabii ki itfaiye ekiplerinin şu an buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Emniyet kaynaklarından ve itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını öğrendik. Herhangi bir yaralı ya da bir can kaybının olmaması sevindirici bir haber. Ama tabii atölye tamamen kül olmuş vaziyette. Buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin trafo olduğu düşünülüyor.