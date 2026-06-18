Fatih’te tamirhanede yangın paniği! Atölye küle döndü
Balat'ta bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı araçlar zarar görürken, alevler söndürüldü, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
- Yangın çıkan tamirhanenin tamamı kül oldu.
- Çevrede bulunan araçlar da yangından zarar gördü.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Emniyet ve itfaiye kaynaklarına göre yangında yaralı veya can kaybı bulunmuyor.
- Yangının çıkış sebebinin trafo olduğu düşünülüyor.
İstanbul Fatih'te Fatih Yavuz Sultan Selim Camii yakınlarında yer alan bir tamirhanede yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde tamirhanenin tamamını kapladı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
"YARALI YADA CAN KAYBI YOK"
TGRT Haber ekranlarında yangına ilişkin bilgi veren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Davut Has, şunları söyledi:
Çevrede bulunan araçların da bu çıkan yangından dolayı zarar gördüğünü sizlere söyleyelim. Tabii ki itfaiye ekiplerinin şu an buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Emniyet kaynaklarından ve itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını öğrendik. Herhangi bir yaralı ya da bir can kaybının olmaması sevindirici bir haber. Ama tabii atölye tamamen kül olmuş vaziyette. Buradaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin trafo olduğu düşünülüyor.