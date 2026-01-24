İhlas Haber Ajansı
Elektrik direğine saplanan araç 18 yaşındaki gence mezar oldu
Hatay’da 18 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpmıştı. Talihsiz genç tedavi gördüğü hastanede günler sonra hayatını kaybetti.
18 Ocak günü akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin arka kısmı elektrik direğine saplandı.
Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı. Kaçar, tedavisinin 6'ncı gününde hayatını kaybetti.
