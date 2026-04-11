Engelli gençle annesine sopalı dayak! İstanbul'un ortasında yaşandı
İstanbul Sultangazi'de zihinsel engelli genç ile annesi sopayla darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılırken kan donduran anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde engelli Kadir G. ve annesi henüz bilinmeyen nedenle iki şüpheli tarafından sokakta sopayla darbedildi.
2 SALDIRGAN SERBEST!
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANBEAN KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin sopayla elinde sopa bulunan zihinsel engelli genci darbetmesi ve olay yerine polis ekiplerinin gelmesi yer alıyor. Şüphelilerin, polisin müdahalesi sırasında gencin annesine de sopayla vurdukları görülüyor.
