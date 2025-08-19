Erzincan'da feci olay! Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Ekmekli köyünde Devlet Su İşleri’nden (DSİ) ihale usulüyle çalışan taşeron firmaya ait bir iş makinesi kanal boyunda çalışma yaptığı sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.