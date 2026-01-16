Erzincan’da şarampole devrilen hayvan yüklü tırdaki 47 büyükbaş, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Soğuk havadan etkilenmemeleri için hayvanlar çevredeki köylerin ahırlarına götürüldü.

Kaza gece saatlerinde Refahiye ilçesine bağlı Ulucak köyü mevkiinde meydana geldi. Karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki katlı hayvan yüklü tır şarampole devrildi.

Erzincanda hayvan yüklü tır devrildi! 47 büyükbaşı AFAD kurtardı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAYVANLARI AFAD KURTARDI

Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarılırken 1 hayvanın telef olduğu belirlendi. Hayvanlar soğuk havada etkilenmemesi için çevredeki köylerde bulunan ahırlara götürüldü.

