Son dakika... İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada 3 İETT aracı birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı.

Kaza Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde meydana geldi. 3 İETT otobüsünün çarpıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda yaralıların olduğu öğrenilirken kazaya müdahale devam ediyor.

