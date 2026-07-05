Erzincan’da minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 16 kişi yaralandı.

Erzincan'da R.G’nin kullandığı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüsteki 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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