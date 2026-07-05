Hafta sonu ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, pazar günü eczanelerin açık olup olmadığını ve nöbetçi eczanelere nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden sunulan nöbetçi eczane sorgulama hizmeti üzerinden Türkiye genelindeki nöbetçi eczanelere tek ekrandan erişilebiliyor.

Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet veren nöbetçi eczaneler, ilaç ve sağlık ürünlerine erişimin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. e-Devlet Kapısı'nda yer alan TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti ile vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczanelerin adres, telefon ve konum bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Pazar günleri Türkiye genelinde normal çalışma düzenindeki eczaneler kapalı oluyor. Ancak her il ve ilçede, ilgili eczacı odaları tarafından belirlenen nöbet sistemi kapsamında hizmet veren nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bu sayede acil ilaç ve sağlık ürünlerine hafta sonlarında da ulaşılabiliyor.

Nöbetçi eczaneler, Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan liste doğrultusunda görev yapıyor. Günlük olarak güncellenen bu bilgiler, e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine sunuluyor.

Pazar günü eczaneler açık mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı

E DEVLET NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılıyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar il ve ilçe seçimi yaparak bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin güncel listesini görüntüleyebiliyor. Hizmet kapsamında eczanelerin adres, telefon ve harita konum bilgileri de yer alıyor.

Nöbetçi eczane sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet ana sayfasındaki arama bölümüne "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşabiliyor. İstenilen il ve ilçe seçildikten sonra o gün veya ertesi gün nöbetçi olan eczaneler listeleniyor.

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